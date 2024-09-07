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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о сокращении населения Херсона в семь раз

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Военная операция на Украине
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ВЭФ-2024

Население города Херсона, который контролируют вооруженные силы Украины (ВСУ), сократилось почти в семь раз, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Интервью он дал в рамках Восточного экономического форума.

«Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен», — рассказал Сальдо.

По его утверждению, в городе насильно отлавливают мужчин для отправления в зону боевых действий, и они «вынуждены прятаться».

Сальдо сообщил о погибшем и раненых при обстреле Херсонской области
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Фото:Яндекс.Карты

Сейчас в городе находится много украинских военных, есть иностранные военнослужащие и располагаются центры обучения, добавил он.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон находятся под контролем Киева.

До начала полномасштабных боевых действий в Херсоне, по данным властей Украины, жили около 330 тыс. человек. В январе 2023 года в комендатуре обороны города оценивали численность населения в 60-70 тыс.

Левый берег Днепра, который контролирует Россия, периодически подвергается атакам ВСУ. Так, в конце августа Сальдо сообщил об атаке города Алешки в Херсонской области. Тогда пять FPV-дронов атаковали больницу, в результате пострадала медсестра.


 

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