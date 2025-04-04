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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил, что российские военные заблокировали николаевские порты

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные заблокировали морские порты Николаевской области Украины, сообщил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — сказал Сальдо.

Кинбурнский полуостров расположен между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря. Западная часть полуострова находится в Николаевском районе Николаевской области Украины, восточная часть — в Скадовском районе Херсонской области.

Кроме того, по словам Сальдо, заблокирован также выход из рек Днепр и Южный Буг в Днепровско-Бугский лиман, что препятствует проходу в Черное море для украинских плавсредств.

Губернатор отметил, что порты Херсона находятся под огневым контролем российских сил и в данный момент в них нет коммерческих или транспортных судов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который был проведен осенью 2022 года. Под контролем российской стороны находится левый берег Днепра, а город Херсон и правобережье находятся под контролем ВСУ.

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В начале марта глава Херсонской области сообщил, что текущая военно-политическая ситуация благоприятствует установлению контроля над Херсоном и правобережной частью региона.

Он напомнил, что 2 марта 2022 года российские войска взяли Херсон под контроль, что стало началом нового этапа в истории области.

Сальдо подчеркнул, что для полного освобождения Херсона и правобережья складываются благоприятные условия, несмотря на ожидаемые трудности.

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Херсонская область Владимир Сальдо Николаевская область морские порты Черное море Военная операция на Украине
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