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Военная операция на Украине ,  
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Дмитриев призвал Макфола «быть миротворцем»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Майкл Макфол
Майкл Макфол (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал бывшего американского посла в России Майкла Макфола выступить в роли миротворца.

Макфол 4 апреля на своей странице в социальной сети X призвал Дмитриева «прекратить преувеличивать угрозы третьей мировой войны» и открыто признаться в намерении «подкупить США с помощью экономических сделок».

«Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком «глубинного государства» (или «профессионального государства», как тебе больше нравится). Оставь свои нереалистичные скучные мантры, начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем… Кто знает, может быть, твои приятели из «профессионального государства» последуют твоему примеру», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию Макфола.

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Дональд Трамп

Дмитриев 2–3 апреля находился с визитом в Вашингтоне, где встретился с членами администрации президента Дональда Трампа. По данным Reuters и The Washington Post, Дмитриев также встречался со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Позже стало известно о встрече Дмитриева с госсекретарем США Марко Рубио.

По итогам поездки Дмитриев сообщил, что процесс восстановления отношений между странами идет позитивно и конструктивно. По его словам, в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, добычи редкоземельных элементов и восстановления прямого авиасообщения между странами.

В интервью Fox News 4 апреля он заявил, что «команда президента Трампа предотвратила третью мировую войну» и достигла прогресса по регулированию конфликта на Украине.

Визит Дмитриева состоялся вскоре после того, как Трамп пригрозил «вторичными пошлинами» для покупателей российской нефти, если он посчитает, что США не удастся заключить перемирие на Украине по вине России.

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Кирилл Дмитриев Майкл Макфол США Украина Россия переговоры Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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