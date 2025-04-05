Президент Финляндии заявил об «отклонении от курса» Европы по Украине
Обсуждать вопрос отправки военнослужащих западных стран на Украину нужно после окончания конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Die Welt.
«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса <...> Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украине. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке», — сказал Стубб.
Он добавил, что мир на Украине может быть обеспечен только после заключения мирного соглашения. Стубб также отметил, что единственной гарантией долгосрочного мира может стать автоматическое предоставления Украине членства в НАТО в случае возобновления боевых действий.
В начале марта европейские лидеры договорились о том, что они в том числе станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing). Она призвана «защитить» возможное соглашение по Украине и «гарантировать мир». На встрече участников инициативы 27 марта присутствовали Германия, Италия, Польша и другие страны ЕС, а также государства, которые не входят в союз, в том числе Великобритания и Канада.
Стубб 3 апреля заявил, что в коалиции пришли к выводу, что по меньшей мере один лидер должен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, разговор должны провести Франция или Британия.
В российском МИДе в конце февраля заявили, что цель этой коалиции — «разогрев конфликта», и отметили важность разговора о первопричинах конфликта.
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