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Военная операция на Украине ,  
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Российский дипломат назвала неприемлемой заморозку конфликта на Украине

Дипломат Жданова: заморозка конфликта на Украине неприемлема для России
Сюжет
Военная операция на Украине

Заморозка конфликта на Украине неприемлема, речь должна идти о его окончательном завершении. Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат подчеркнула, что также неприемлемым будет размещение на Украине подразделений вооруженных сил под любым «флагом», в том числе миротворческих организаций.

«Это будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией, на которое мы будем реагировать всеми имеющимися средствами», — заявила Жданова.

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Андрей Ермак

Киев выступает против заморозки конфликта с Россией, заявил в марте глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Кремль также исключал заморозку боевых действий. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, стремление разместить миротворческие силы нацелено на разогрев конфликта.

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