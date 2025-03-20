Российский дипломат назвала неприемлемой заморозку конфликта на Украине

Дипломат Жданова: заморозка конфликта на Украине неприемлема для России

Заморозка конфликта на Украине неприемлема, речь должна идти о его окончательном завершении. Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат подчеркнула, что также неприемлемым будет размещение на Украине подразделений вооруженных сил под любым «флагом», в том числе миротворческих организаций.

«Это будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией, на которое мы будем реагировать всеми имеющимися средствами», — заявила Жданова.

Киев выступает против заморозки конфликта с Россией, заявил в марте глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Кремль также исключал заморозку боевых действий. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, стремление разместить миротворческие силы нацелено на разогрев конфликта.