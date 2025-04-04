Зеленский оценил сроки переговоров о размещении европейских военных

Зеленский считает, что на переговоры об отправке на Украину европейских военных нужно около месяца, нужно проработать численность и даты их размещения, отметил он. Москва называла отправку западных военных на Украину неприемлемой

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На переговоры о размещении европейских войск на Украине потребуется еще около месяца, работа по этому вопросу продолжается уже в течение двух месяцев, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге для журналистов. Трансляцию вело «Суспiльне».

По словам Зеленского, участвуют в переговорах не только Франция и Великобритания, с представителями которых сегодня проводились встречи в Киеве, но и другие страны: «Это будет коалиция». Обговаривается присутствие в воздухе, на море и суше, а также противовоздушная оборона.

«Мы будем встречаться каждую неделю — не на моем уровне, а на уровне наших военных. Где, в каких местах [будет располагаться контингент] — это проговаривается отдельно. <...> Есть уже хорошее понимание у наших партнеров, что требуется Украине, где есть такие чувствительные, скажем так, географически моменты, где мы бы хотели иметь поддержку», — рассказал он.

Зеленский добавил, что на встрече с представителями Франции и Британии обсудил не только вопросы численности возможной миссии, но такие стратегические моменты, как «мандат этой инфраструктуры», а также даты размещения военных, то есть в какой этап договоренностей Украина может рассчитывать на это.

Украинский президент не подтвердил, что французские войска могут появиться на Украине, если Киев и Москва не достигнут перемирия. Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что французские и британские войска будут среди первых размещенных в стране, но «если будут».

По его словам, у Киева есть информация о том, что Вашингтон близок к ужесточению санкционного давления в отношении Москвы, чтобы она согласилась на прекращение огня. Американский президент Дональд Трамп ранее говорил, что введет санкции на российскую нефть, если сочтет, что перемирия на Украине невозможно достичь из-за Москвы.

План урегулирования на Украине, представленный в начале марта британским премьером Киром Стармером и французским президентом Эмманюэлем Макроном, на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц, а в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине размещается миротворческий контингент.

Макрон в конце марта уточнял, что речь идет не о миротворческой миссии, а о силах сдерживания, и они не будут размещаться на линии соприкосновения. Стармер добавил, что они будут опираться на силу украинской армии. Франция и Британия провели несколько встреч лидеров и министров обороны так называемой коалиции желающих. По данным Times, Париж и Лондон могут направить на Украину около 30 тыс. военных.

Москва называла неприемлемым размещение европейских военных контингентов на Украине.