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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО призвал Россию «делать больше» для урегулирования на Украине

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Военная операция на Украине

России нужно действовать быстрее, чтобы положить конец конфликту на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS.

«Мяч явно на стороне России. Она действует недостаточно быстро, и такое же впечатление у моих американских собеседников. Россия действительно должна делать больше, чтобы положить конец конфликту», — сказал Рютте.

Генсек добавил, что США и их союзники по НАТО работают слаженно для того, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине. Также он похвалил представителей Белого дома за их усилия по прекращению конфликта.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

4 апреля в Брюсселе завершилась первая встреча глав МИД стран НАТО после начала второго президентского срока Дональда Трампа. На переговорах присутствовал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, он призвал альянс усилить как экономическое, так и военное давление на Россию — за счет санкций и дополнительной военной помощи Киеву. Российские власти считают санкции незаконными и осуждают помощь Украине.

Рютте, подводя итоги форума, заверил, что альянс продолжит поддерживать Украину. По его словам, с начала 2025 года союзники выделили на это более €20 млрд.

По данным источников Fox News, Трамп разочарован действиями российского коллеги Владимира Путина и считает, что Россия затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня. Президент США не исключил введения вторичных пошлин на российскую нефть, но подчеркнул, что не хочет этого делать и рассчитывает на то, что Россия «доведет дело до конца» и заключит соглашение о завершении конфликта на Украине.

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Марк Рютте Владимир Путин Дональд Трамп Украина Военная операция на Украине США НАТО Россия переговоры
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