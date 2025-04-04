О чем главы МИД стран НАТО договорились в Брюсселе Вашингтон требует от партнеров по альянсу поднять расходы на оборону до 5% от ВВП

США остаются верны НАТО, заявил на встрече глав МИД стран альянса Марк Рютте, а вот вступление Украины в блок после завершения конфликта Киеву никто не обещал. О чем договорились министры иностранных дел стран НАТО — в статье РБК

Жан-Ноэль Барро, Анналена Бербок, Марк Рютте, Марко Рубио, Антонио Таяни и Дэвид Лэмми (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

На каком фоне проходила встреча в Брюсселе

4 апреля в Брюсселе завершилась первая встреча глав МИД стран НАТО после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

На итоговой пресс-конференции генеральный секретарь альянса Марк Рютте прежде всего подчеркнул, что союзники услышали четкое послание госсекретаря США Марка Рубио относительно участия его страны в НАТО. «Давайте перестанем беспокоиться о том, выходят ли США из НАТО. Они не выходят. Я могу сказать это, Рубио это может сказать, Трамп может сказать это», — заявил журналистам Рютте, отметив, что альянсу сейчас важно сфокусироваться на более актуальных проблемах, включая урегулирование на Украине и увеличение расходов европейских стран на оборону. «Консенсус по итогам обсуждений заключается в том, что по мере того, как мир становится все более опасным, мы нуждаемся в НАТО больше, чем когда-либо», — продолжил он.

Рютте пришлось отвечать на вопросы журналистов о влиянии новых американских тарифов на трансатлантическое партнерство, а также о претензиях Вашингтона на Гренландию. Генсек альянса отметил, что не может комментировать экономическую политику, исходя из своего статуса, однако, по его мнению, тарифные меры США не нарушают ст. 2 Договора НАТО («стороны стремятся устранить конфронтационные элементы в экономической политике и содействуют экономическому сотрудничеству»). «В прошлом мы уже наблюдали множество примеров различий во взглядах, тарифную битву. Это случалось и раньше, и тогда о нарушении второй статьи не говорилось», — заметил Рютте. Что касается Гренландии, то он предложил «переключиться» на ситуацию в Арктике в целом, где, в частности, наблюдается повышенная активность Китая.

Euractiv полагает, что одна из целей этой встреча в Брюсселе — заложить основу для спасения запланированного на июнь саммита альянса в Гааге от «разворачивающейся американской катастрофы. Рубио встретился с европейскими союзниками всего через несколько часов после того, как Вашингтон объявил о новых тарифах в том числе на продукцию стран ЕС, а также всего через неделю после скандала вокруг секретной переписки американской администрации в мессенджере Signal, который отразил глубокое презрение команды Трампа к тому, что она назвала «европейским нахлебничеством».

По информации издания, в Европе опасаются, что при наихудшем сценарии Трамп постарается использовать встречу в Гааге, чтобы заставить европейских союзников пойти на уступки в том числе на украинском направлении, например, частично снять санкций против Москвы. Наиболее эффективным способом давления Вашингтона может стать угроза вывода 100 тыс. американских военных из Европы.

Как США склоняют Европу к увеличению расходов на оборону

На февральской встрече союзников Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских партнеров больше вкладываться в собственную оборону. Европейцы были шокированы и его заявлениями относительно Украины, которые продемонстрировали смену курса США на этом направлении.

Трамп неоднократно критиковал европейцев за недостаточные расходы на оборону, ссылаясь на установленный более десяти лет назад, на саммите НАТО в Уэльсе, порог в 2% ВВП. От Рубио в ЕС ожидали большей гибкости, отмечает Euractiv, — в нем по-прежнему видят одного из немногих «трансатлантистов» нынешней администрации США, которые прагматично смотрят на ценность западного военного альянса и сотрудничество в области безопасности с Европой.

Выступая на совместной пресс-конференции в Брюсселе 3 апреля, Рубио заверил, что США не собираются покидать альянс, а лишь хотят его усиления. «Единственный способ, с помощью которого НАТО может стать сильнее и жизнеспособнее, — это если у наших партнеров будет больше возможностей <…> У нас тоже есть наши внутренние потребности. Но мы отдали приоритет обороне из-за роли, которую мы играем в мире, и мы хотим, чтобы наши партнеры делали то же самое», — отметил госсекретарь США и призвал каждую из стран альянса увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Сейчас только две трети членов блока тратят на военные цели 2% ВВП. Ранее Bloomberg сообщило, что НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду в ближайшие несколько лет увеличить запасы оружия и техники примерно на 30%. Это объясняется как реакцией «на растущую угрозу со стороны России», так и стремлением Трампа перложить большую часть бремени трансатлантического партнерства с США на остальную часть альянса.

Рютте не упомянул на итоговой пресс-конференции о цели в 5% ВВП, а лишь подтвердил полученный от США сигнал, что там ожидают от Европы и Канады наращивания расходов на оборону. Ранее Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов НАТО сообщило, что в альянсе не понимают, зачем повышать военные расходы, если Россия, по мнению Трампа, больше не представляет угрозы. Комментируя эту тему, Рютте усомнился, что это точная оценка позиции США. Однако генсек альянса заверил, что для НАТО Россия останется «долгосрочной угрозой» даже после прекращения конфликта на Украине.

Увеличение расходов на оборону также обсуждали европейские министры обороны на двухдневной встрече в Варшаве, которая завершилась 3 апреля. «Чтобы обеспечить безопасность континента, Европа должна увеличить расходы на оборону, устранить дефицит возможностей и работать более тесно с партнерами. Укрепление европейской обороны также укрепляет НАТО», — заявила в польской столице глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что его страна планирует в 2026 году достичь в расходах на оборону показателя в 5% ВВП. «Мы должны быть готовы к самым сложным сценариям, и мы должны быть достаточно сильными, чтобы предотвратить развязывание войны…», — пояснил он (сегодня Варшава выделяет на нужды ВПК около 4% ВВП, возглавляя рейтинг стран альянса по этому показателю).

Последние месяцы ЕС обсуждает масштабный проект перевооружения, предполагающий в том числе интеграцию украинской оборонной промышленности в европейскую. 19 марта Еврокомиссия представила посвященную обороне Белую книгу «Готовность 2030», в которой описан сценарий «высокоинтенсивной войны» на европейском континенте, а Россия названа фундаментальной угрозой. В этой связи блок планирует привлечь около €800 млрд на поддержку местных производителей вооружений и компаний из третьих стран. Каллас отдельно проинформировала Рютте о деталях этой инициативы. Лидеры объединения должны будут согласовать около 20 инвестиционных проектов в сфере обороны к июньскому саммиту НАТО.

В ЕС также уверены, что союзники должны активнее поддерживать Украину. «Я рада видеть, что по итогу наших продолжающихся обсуждений несколько государств — членов Европейского союза в последние дни взяли на себя новые обязательства», — сказала Каллас (цитата по «Интерфакс»). Дополнительные €2 млрд выделила Франция, €1,4 млрд пообещала Швеция, до €12 млрд в ближайшие годы предоставит Германия. Приоритет же Евросоюза — передать Украине в 2025 году 2 млн артиллерийских снарядов, о чем просил Киев; по словам Каллас, на это нужно €5 млрд и половина запрошенных боеприпасов у Евросоюза уже есть.

Что на встрече в Брюсселе говорилось про Украину

На переговорах в Брюсселе присутствовал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига: он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с Рубио, и пообщался с союзниками в рамках «Совета НАТО — Украина». Речь шла, в частности, о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое Москва и Киев согласовали в марте при посредничестве Вашингтона. Сейчас стороны работают над тем, чтобы добиться перемирия на Черном море, однако, как сказал союзникам Сибига, оно должно касаться портовой инфраструктуры, а не российских военных кораблей. Украинский министр призвал альянс усилить давление на Россию — экономическое за счет санкций и военное за счет дополнительной военной помощи Киеву, которому сейчас необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), снаряды и дроны. На встрече Совета он обозначил принципиальную позицию Украины относительно условий мирной сделки:

Киев никогда не признает «российскую оккупацию своих территорий»;

не может быть введено никаких ограничений украинской обороноспособности и военной помощи партнеров;

ни одна третья страна не может блокировать выбор Украиной альянсов или союзов.

Сибига также говорил о будущем членстве Украины в НАТО — эта перспектива закреплена в Конституции страны и в декларациях по итогам саммитов альянса, в том числе последнего, прошедшего в июле 2024 года в Вашингтоне. «Украина уже есть и будет мощной военной силой на востоке Европы. Стратегический выбор, который стоит перед вами, состоит в том, будет ли эта сила в НАТО или вне НАТО», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Рютте, подводя итоги форума, заверил, что альянс продолжает поддерживать Украину, — с начала 2025 года союзники выделили на это более €20 млрд. С членством республики в организации все сложнее. «На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», — подчеркул Рютте.

Новая администрация США призывает Европу взять на себя ответственность не только за безопасность региона, но и за военную помощь Украине. США постепенно дистанцируются от формата «Рамштайн» — коалиции из более чем 40 стран, которая существует с апреля 2022 года и на уровне министров обороны согласовывает военную помощь; при Байдене США играли в нем ведущую роль. 26-я встреча формата прошла в феврале уже под председательством Великобритании. Следующая состоится 11 апреля в Брюсселе, и участие в ней Хегсета или другого американского высокопоставленного лица, по информации Defense News, не ожидается. На каком уровне США будут дальше участвовать в работе формата, Вашингтон пока не решил.