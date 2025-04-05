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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев сообщил, что покинул США

Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за позитивный визит
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Переговоры России и США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X, что покидает США.

Он поблагодарил американскую сторону за «позитивный, честный и конструктивный визит».

«И я хотел поблагодарить X за то, что наконец-то верифицировали мой аккаунт! Так что теперь я официально я», — написал Дмитриев в X.

Рубио рассказал о встрече с Дмитриевым в Вашингтоне
Политика
Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ говорил, что встретился с ключевыми членами администрации Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между странами. По данным Reuters и The Washington Post, Дмитриев встречался со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Госсекретарь Марк Рубио затем рассказал, что принимал участие во встрече с российским чиновником в Вашингтоне и выслушал позицию Москвы по Украине. По итогам двух дней переговоров были сделаны «три шага вперед», утверждал глава РФПИ.

Поездка Дмитриева в США стала первым официальным визитом высокопоставленного российского чиновника в Соединенные Штаты с начала военных действий на Украине. По информации CNN, для выдачи визы с него временно сняли санкции, введенные в 2022 году. Визит состоялся вскоре после того, как Трамп пригрозил «вторичными пошлинами» для покупателей российской нефти, если посчитает, что не удастся заключить перемирие на Украине по вине России.

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Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

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