Трамп продлил работу TikTok в США на 75 дней

Президент США Дональд Трамп продлил на 75 дней срок разрешения для TikTok продолжить работу в стране, чтобы завершить оформление сделки с китайской компанией ByteDance, которая должна продать американские активы сервиса. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

США давно стремятся запретить TikTok, так как приложение принадлежит китайской компании. Вашингтон считает сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности. В январе 2025 года Трамп заявил, что приложение продолжит работать в США при условии передачи американскому государству 50% акций.

«Моя администрация очень усердно работает над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений, поэтому я подписываю исполнительный указ, чтобы сохранить TikTok в рабочем состоянии еще на 75 дней», — написал он.

При этом 20 января Трамп уже подписывал указ, также отсрочивший принятие решения по TikTok на 75 дней. В марте американский президент сообщил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями, однако не уточнил с кем именно.

Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения или могут это сделать, называли бизнесмена Илона Маска (уже владеет соцсетью Х, ранее — Twitter), разработчика ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft (обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году). Маск отрицал такие планы.