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Технологии и медиа ,  
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Reuters узнал, когда Трамп рассмотрит предложение о покупке TikTok

Reuters: Трамп рассмотрит окончательное предложение о покупке TikTok 2 апреля

Американские президент Дональд Трамп в среду, 2 апреля, рассмотрит окончательное предложение о покупке социальной сети TikTok (принадлежит китайской компании ByteDance), сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

В этот день в Овальном кабинете состоится встреча с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра торговли Говарда Лютника, советника по национальной безопасности страны Майка Уолтца и директора национальной разведки Тулси Габбард.

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Дональд Трамп

США уже давно пытаются запретить TikTok, поскольку сервисом владеет китайская компания ByteDance. Вашингтон хочет, чтобы она продала американское подразделение американским же собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности.

В январе Трамп заявил, что приложение сможет продолжить работу в США при условии передачи американскому государству 50% акций. 20 января он подписал указ, отсрочивший принятие решения по TikTok на 75 дней.

Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения или могут это сделать, называли бизнесмена Илона Маска (уже владеет соцсетью Х — ранее Twitter), разработчика ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft (обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году). Маск отрицал такие планы.

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