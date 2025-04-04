 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков сообщил об отсутствии в графике разговора Путина и Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

На ближайшие дни в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в графике ничего нет», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь также назвал фейковыми публикации, в которых говорится о рекомендациях советников Трампа не звонить Путину до заключения Россией соглашения о прекращении огня на Украине.

«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуются в СМИ», — сказал Песков.

Дмитриев заявил, что Трамп предотвратил начало третьей мировой войны
Политика
Дональд Трамп

Ранее Politico сообщил, что беседа Путина и Трампа может пройти до или после предстоящих выходных. Предыдущие разговоры двух лидеров состоялись 12 февраля и 18 марта.

NBC News сообщил, что ближайшее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине.

2–3 апреля состоялся визит в Вашингтон главы РФПИ, спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Он рассказал о встрече «с ключевыми членами администрации» Трампа. По данным CNN, Дмитриев встречался в том числе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин переговоры Украина Военная операция на Украине США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Трамп рассказал о прогрессе после недавнего разговора с Зеленским. Видео
Политика
Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине
Политика
Дмитриев рассказал об итогах переговоров с администрацией Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 03 апр, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 03 апр, 18:05
Побег из настоящего: почему индийские зумеры пристрастились к ретрокиноОтрасли, 14:13
Лидер «Манчестер Сити» Де Брёйне объявил об уходе из клубаСпорт, 14:11
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Победная серия лыжницы Терентьевой остановилась на 13-й гонкеСпорт, 13:52
Бензовоз превратился в факел после аварии. ВидеоОбщество, 13:51
В Театре Моссовета создали худсовет с Андреем Кончаловским во главеОбщество, 13:43
ВЭБ.РФ впервые в России выпустил корпоративные облигации нового типаИнвестиции, 13:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дипломаты начали выяснять, были ли россияне в ДТП с автобусом в ТаиландеОбщество, 13:36
Цена Brent рухнула на 6% и впервые за 3,5 года упала ниже $66 за баррельИнвестиции, 13:32
Гормоны не шутят: как распознать дефицит тестостерона — Harvard HealthPro, 13:32
Мэр Орска рассказал о восстановленном после паводка водоснабженииОбщество, 13:30
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из СШАЭкономика, 13:29
Песков напомнил о «разных нюансах» на пути к прекращению огняПолитика, 13:26
Rayna Tours назвала ложными сообщения о гибели туристов в ДубаеОбщество, 13:21