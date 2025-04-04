Песков сообщил об отсутствии в графике разговора Путина и Трампа

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

На ближайшие дни в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в графике ничего нет», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь также назвал фейковыми публикации, в которых говорится о рекомендациях советников Трампа не звонить Путину до заключения Россией соглашения о прекращении огня на Украине.

«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуются в СМИ», — сказал Песков.



Ранее Politico сообщил, что беседа Путина и Трампа может пройти до или после предстоящих выходных. Предыдущие разговоры двух лидеров состоялись 12 февраля и 18 марта.

NBC News сообщил, что ближайшее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине.



2–3 апреля состоялся визит в Вашингтон главы РФПИ, спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Он рассказал о встрече «с ключевыми членами администрации» Трампа. По данным CNN, Дмитриев встречался в том числе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.