Песков сообщил об отсутствии в графике разговора Путина и Трампа
На ближайшие дни в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока в графике ничего нет», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Пресс-секретарь также назвал фейковыми публикации, в которых говорится о рекомендациях советников Трампа не звонить Путину до заключения Россией соглашения о прекращении огня на Украине.
«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуются в СМИ», — сказал Песков.
Ранее Politico сообщил, что беседа Путина и Трампа может пройти до или после предстоящих выходных. Предыдущие разговоры двух лидеров состоялись 12 февраля и 18 марта.
NBC News сообщил, что ближайшее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине.
2–3 апреля состоялся визит в Вашингтон главы РФПИ, спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Он рассказал о встрече «с ключевыми членами администрации» Трампа. По данным CNN, Дмитриев встречался в том числе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов