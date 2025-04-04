NBC узнал о совете Трампу не звонить Путину до согласия прекратить огонь

В окружении Трампа считают, что звонить Путину — «не лучшая идея», пока он не согласится на полное прекращение огня. Республиканец ранее выразил недовольство комментариями российского президента об Украине

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить президенту России Владимиру Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине, сообщает NBC со ссылкой на двух чиновников из американской администрации.

Трамп говорил в интервью NBC, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. По данным телекомпании, представители администрации заявили республиканцу, что, пока согласия Москвы не будет, «звонок — не лучшая идея».

После возвращения республиканца в Белый дом президенты общались дважды: 12 февраля и 18 марта. Вторая беседа была посвящена урегулированию между Россией и Украиной, Кремль сообщил, что российский президент согласился на предложение на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Киев заявлял о поддержке инициативы, но российская сторона обвинила Украину в продолжении атак.

24 марта в Эр-Рияде прошли консультации США с Украиной и Россией. В Белом доме заявили о договоренности обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Кремль сообщал о договоренности насчет реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства, после отмены ряда санкций.

Источники NBC сообщили, что новый телефонный разговор Трампа и Путина еще не запланирован, об этом же 31 марта заявили в Кремле.

2-3 апреля состоялся визит в Вашингтон главы РФПИ, спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Он рассказал о встрече «с ключевыми членами администрации» Трампа, не уточнив, с кем именно разговаривал (по данным CNN, Дмитриев встречался со спецпосланником Стивом Уиткоффом). Незадолго до его поездки в США Трамп в интервью NBC заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского и предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения там выборов.

Через несколько дней Трамп выразил уверенность, что и российский, и украинский президенты готовы к соглашению об урегулировании.