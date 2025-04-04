Politico узнала возможные сроки телефонного разговора Трампа и Путина

Politico: телефонный разговор Трампа и Путина может пройти до или после выходных

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Ожидается, что очередной телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться до или после ближайших выходных, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на источники в Лондоне и Берлине.

Как отмечает издание, конкретные даты не определены.

Одним из предвыборных обещаний Трампа стало урегулирование конфликта на Украине. После его возвращения в Белый дом впервые с начала военной операции прошло несколько встреч представителей России и США. Также состоялись два телефонных разговора Трампа и Путина — 12 февраля и 18 марта.

Последней беседе предшествовал саммит Украины и США в Саудовской Аравии, по итогам которого Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Путин перечислил ряд вопросов к этой инициативе, которые, в том числе, касались поставок оружия, мобилизации и обучения украинских солдат. После беседы с Трампом он заявил о своем согласии на предложение американской стороны о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту идею. Позднее Москва неоднократно обвиняла Киев в нарушении договоренности.

30 марта президент США в интервью NBC рассказал , что был «очень зол» и «взбешен» предложением российского лидера о введении временного управления под эгидой ООН на Украине для проведения выборов и последующего подписания документов о прекращении огня. Он пригрозил Москве вторичными пошлинами на российскую нефть в случае срыва мирной сделки.

Материал дополняется