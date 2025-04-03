В ООН отметили «важность верховенства закона» в деле главы Гагаузии Гуцул
В ООН заявили, что им известно об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, и подчеркнули важность соблюдения закона и правовых процедур. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит «РИА Новости».
«Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — заявил Дюжаррик.
По его словам, ООН продолжает внимательно следить за ситуацией в Молдавии и призывает все заинтересованные стороны избегать действий и заявлений, способных усилить напряженность.
Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом из Молдавии. Она была доставлена в Национальный антикоррупционный центр по делу о незаконном финансировании ее избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. 28 марта районный суд Кишинева постановил арестовать Гуцул на 20 суток.
После задержания Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой применить «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для давления на власти Молдавии с целью прекращения «политических репрессий» в стране. Также она направила обращение президенту Турции Реджепу Эрдогану, указав на нарушение молдавскими властями соглашения, заключенного между Гагаузией и Молдавией при посредничестве Анкары 30 лет назад.
Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос защиты об отмене ареста, после чего адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
2 апреля суд Кишинева признал обоснованными доводы прокуратуры о том, что, находясь на свободе, Гуцул могла бы повлиять на ход расследования или скрыться, и оставил ее под стражей.
Адвокат Гуцул Сергей Морару назвал обвинения против своей подзащитной политически мотивированными.
Читайте РБК в Telegram.
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов