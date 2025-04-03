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Политика ,  
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В ООН отметили «важность верховенства закона» в деле главы Гагаузии Гуцул

Евгения Гуцул (на экране)
Евгения Гуцул (на экране) (Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС)

В ООН заявили, что им известно об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, и подчеркнули важность соблюдения закона и правовых процедур. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит «РИА Новости».

«Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — заявил Дюжаррик.

По его словам, ООН продолжает внимательно следить за ситуацией в Молдавии и призывает все заинтересованные стороны избегать действий и заявлений, способных усилить напряженность.

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Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом из Молдавии. Она была доставлена в Национальный антикоррупционный центр по делу о незаконном финансировании ее избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. 28 марта районный суд Кишинева постановил арестовать Гуцул на 20 суток.

После задержания Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой применить «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для давления на власти Молдавии с целью прекращения «политических репрессий» в стране. Также она направила обращение президенту Турции Реджепу Эрдогану, указав на нарушение молдавскими властями соглашения, заключенного между Гагаузией и Молдавией при посредничестве Анкары 30 лет назад.

Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос защиты об отмене ареста, после чего адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

2 апреля суд Кишинева признал обоснованными доводы прокуратуры о том, что, находясь на свободе, Гуцул могла бы повлиять на ход расследования или скрыться, и оставил ее под стражей.

Адвокат Гуцул Сергей Морару назвал обвинения против своей подзащитной политически мотивированными.

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ООН Гагаузия Евгения Гуцул Молдавия
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