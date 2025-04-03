Орбан на фоне визита Нетаньяху назвал МУС политическим инструментом
Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда (МУС), так как с момента вступления страны в организацию, с 2002 года, суд превратился в политический инструмент. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Index.
Он подчеркнул, что доказательством тому стало решение суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ноябре 2024 года. Суд тогда сообщил, что подозревает политика «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года».
Орбан назвал такой жест МУС «политическим фарсом» и подчеркнул, что 3 апреля в парламент Венгрии будет внесен законопроект о выходе из международной организации. Во время этих слов Нетаньяху, стоящий рядом с Орбаном, аплодировал, отметил Index.
В сообщении представителя правительства Венгрии говорится, что «процесс выхода начнется в четверг [3 апреля] в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии». Такое решение было принято на фоне визита в Будапешт Нетаньяху, который планирует остаться там до 6 апреля.
В МУС заявили, что, несмотря на решение покинуть организацию, Венгрия обязана сотрудничать в деле с ордером на арест Нетаньяху. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подчеркнул, что Венгрия станет единственный государством — членом ЕС, не участвующим в Римском статуте, учредительном договоре МУС.
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