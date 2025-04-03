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Война Израиля с ХАМАС ,  
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МУС заявил об обязанности Венгрии сотрудничать в деле ареста Нетаньяху

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия обязана сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в ситуации с ордером на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на планы страны выйти из организации. Об этом заявили в МУС, передает AFP.

Ранее Венгрия объявила, что начнет в четверг процедуру выхода из МУС. До этого в Будапешт прибыл Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.

«Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС», — заявили в суде.

Венгрия объявила о выходе из МУС
Политика
Фото:Piroschka van de Wouw / Reuters

Будапешт неоднократно осуждал МУС, считая его «политически предвзятым», уточнила The Brussels Times.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подчеркнул, что Венгрия станет единственный государством — членом ЕС, не участвующим в Римском статуте, учредительном договоре МУС. Он сказал, что таким образом произойдет «откат назад для международного правосудия и борьбы с безнаказанностью за самые серьезные преступления».

В январе 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, которого подозревает «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года». Венгрия пригласила его сразу после того, как стало известно об ордере, заявив, что «шокирована позорным решением», уточнила The Brussels Times. Нетаньяху планирует остаться в стране до воскресенья, 6 апреля.

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политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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