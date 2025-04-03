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Политика ,  
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Рубио заверил, что США останутся членом НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США продолжат быть членом НАТО, но альянс должен стать более жизнеспособным, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«США играют активную роль в НАТО, как это всегда и было. <...> [Президент США Дональд] Трамп ясно показал, что он поддерживает НАТО, что страна продолжит быть членом альянса», — сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что США хотят, чтобы Североатлантический альянс оставался сильным и был более жизнеспособным. Единственный путь обеспечить такое развитие — это качественно использовать потенциал стран-членов для повышения возможностей блока, уточнил глава Госдепа США.

AP узнало, что в НАТО не понимают идею повышения расходов на оборону
Политика
Фото:Fabian Bimmer / Getty Images

Еще во время своего первого президентского срока Трамп требовал от союзников по НАТО тратить на оборону больше денег. На новом сроке Трамп призвал повысить этот показатель до 5%.

На Вашингтон все еще приходится большая часть расходов: в 2024 году доля США составила 63,7% от общего оборонного бюджета альянса, или $754,7 млрд из $1,18 трлн.

Трамп также заявил, что угрозы НАТО со стороны России не существует. Он заявил, что «хорошо ладит» с российским президентом Владимиром Путиным, хотя и назвал жесткой свою позицию по отношению к России.

Позже Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов стран НАТО сообщило, что государства не понимают, зачем им повышать расходы на оборону до 5% от ВВП, если Россия, по мнению президента Трампа, больше не представляет угрозы.

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