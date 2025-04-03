Рубио заверил, что США останутся членом НАТО
США продолжат быть членом НАТО, но альянс должен стать более жизнеспособным, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«США играют активную роль в НАТО, как это всегда и было. <...> [Президент США Дональд] Трамп ясно показал, что он поддерживает НАТО, что страна продолжит быть членом альянса», — сказал Рубио.
Он также подчеркнул, что США хотят, чтобы Североатлантический альянс оставался сильным и был более жизнеспособным. Единственный путь обеспечить такое развитие — это качественно использовать потенциал стран-членов для повышения возможностей блока, уточнил глава Госдепа США.
Еще во время своего первого президентского срока Трамп требовал от союзников по НАТО тратить на оборону больше денег. На новом сроке Трамп призвал повысить этот показатель до 5%.
На Вашингтон все еще приходится большая часть расходов: в 2024 году доля США составила 63,7% от общего оборонного бюджета альянса, или $754,7 млрд из $1,18 трлн.
Трамп также заявил, что угрозы НАТО со стороны России не существует. Он заявил, что «хорошо ладит» с российским президентом Владимиром Путиным, хотя и назвал жесткой свою позицию по отношению к России.
Позже Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов стран НАТО сообщило, что государства не понимают, зачем им повышать расходы на оборону до 5% от ВВП, если Россия, по мнению президента Трампа, больше не представляет угрозы.
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