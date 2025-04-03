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Политика ,  
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Каллас не смогла объяснить отсутствие 17 министров ЕС на встрече в Польше

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Juan Medina / Reuters)

Глава евродипломатии Кая Каллас ушла от ответа на вопрос, почему на встрече глав Министерств обороны (МО) в Польше присутствуют только десять министров из 27 стран — участниц союза.

«Я не знаю точные цифры, вчера видела много европейских министров, и их, честно говоря, не считала. Я надеюсь, что сегодня их будет так же много. Конечно, у нас есть разные форматы, я потом еду на встречу в штаб-квартиру НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это крайне важно», — сказала Каллас в ответ на вопрос, какой сигнал ЕС посылает миру, если на соответствующей встрече присутствует меньше половины европейских министров.

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Ранее Politico сообщило со ссылкой на источники, что авторитет Каллас в ЕС был подорван после того, как она предложила выделить до €40 млрд на военную помощь Украине. Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что раз Каллас говорит о духе единства, то ей нужно было бы обсудить такое решение со всеми остальными странами-членами. Инициатива была заблокирована. Собеседник газеты подчеркнул, что теперь процесс одобрения военной помощи оказался «испорчен».

Финансирование поддержки, согласно варианту плана помощи Киеву на 20 марта, будет производиться странами ЕС «на добровольной основе», исчезло упоминание о выделении средств пропорционально валовому национальному доходу каждой страны.

Накануне, 2 апреля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что около 30 стран заявили о своей готовности «поддержать мир» на Украине, как только он будет установлен.

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Кая Каллас Евросоюз Польша
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