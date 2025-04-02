В Польше раскрыли число стран, готовых «поддерживать мир» на Украине

Порядка 30 стран готовы «поддержать мир» на Украине, на линии соприкосновения при этом останутся силы ВСУ, заявил Сикорский. Москва называла неприемлемым появление европейских миротворцев в зоне конфликта

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Около 30 стран заявили о своей готовности «поддержать мир» на Украине, как только он будет установлен, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью El Pais.

«Лучшая безопасность для Украины — это собственная армия, храбрая, компетентная и хорошо оснащенная, и мы должны продолжать оказывать ей военную помощь, — сказал он. — Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддержать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы».

Сикорский добавил, что от США при этом может потребоваться задействование «некоторых разведывательных, космических и воздушных ресурсов». По его словам, Европа «могла бы покрыть свои потребности и минимизировать затраты», если бы договорилась об использовании возможностей НАТО в операциях без американского участия. ЕС справится самостоятельно «с меньшими угрозами», но сдерживание России — это работа для всего Североатлантического альянса, заключил глава польского МИДа.

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. После его возвращения в Белый дом состоялся раунд переговоров с представителями Москвы и Киева. Республиканец возложил ответственность за обеспечение гарантий безопасности Украине после прекращения боевых действий на ЕС.

Разработкой соответствующего плана занялись президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В частности, он подразумевает отправку европейских миротворцев для соблюдения режима прекращения огня. По данным Bloomberg, речь идет о контингенте численностью до 30 тыс. военнослужащих. В ЕС рассматривают разные сценарии их размещения, в том числе в центральной или западной частях Украины, а также в другой стране, писало Associated Press. В России называли неприемлемым появление миротворцев в зоне конфликта и призывали «говорить о его первопричинах» для урегулирования.