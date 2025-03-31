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Военная операция на Украине ,  
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В Киев прибыли парламентарии из 16 европейских стран

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киев прибыли парламентарии из 16 европейских стран
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В понедельник, 31 марта, в украинскую столицу прибыли парламентские представители «со всей Европы», написал спикер Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции», — говорится в посте.

Кроме этого, в Киеве также встретили и представителей Европарламента. Повод визита политиков Стефанчук не назвал.

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В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон представили план урегулирования конфликта на Украине, который предполагает перемирие на месяц, а затем размещение европейского миротворческого контингента.

Накануне The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов сообщила, что в ближайшие недели европейские страны планируют направить в страну специальную группу, чтобы определить, сколько военнослужащих потребуется для переброски и где их следует разместить. Они также обсудят усиление украинской армии для удержания будущей линии фронта.

Москва назвала вопрос размещения европейских войск стран, которые являются членами НАТО, «очень сложным», в Кремле в феврале заявили, что этот вопрос пока не обсуждается.

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