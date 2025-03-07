Трамп вновь заявил о близости третьей мировой войны

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Конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну, заявил журналистам в американский лидер Дональд Трамп.

«Я наблюдал последнюю неделю или около того, что происходит в Европе. Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не урегулируем это», — сказал Трамп, говоря о прекращении огня на Украине.

До этого в январе Трамп заявил, что мир как никогда близок к третьей мировой, которая станет масштабнее прошлых войн и не будет представлять собой битву между армией и техникой противников.

При этом страны Европы не знают, как завершить конфликт на Украине, в отличие от Белого дома, считает республиканец. «Они понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю», — сказал Трамп.

Он также добавил, что договориться с Россией, вероятно, проще, чем с Украиной. Кроме того, по мнению Трампа, президент Владимир Путин хочет завершить боевые действия.

В Европе увидели изменения позиции США по Украине после контактов с Россией. На этом фоне в Европе прошло несколько саммитов. В частности, накануне, 6 марта, лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе в «решающий момент для Украины и европейской безопасности».

В ходе своей предвыборной кампании республиканец не раз заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. В частности, он утверждал, что свяжется с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и потребует от них прекратить боевые действия, пригрозив России в противном случае нарастить помощь Украине.