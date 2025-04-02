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i24News узнал о планах Трампа встретиться с главой Сирии

i24News: Трамп встретится в Саудовской Аравии с временным главой Сирии
Ахмед Аш-Шараа
Ахмед Аш-Шараа (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа во время визита в Саудовскую Аравию, сообщает израильский телеканал i24News со ссылкой на источники.

Поездка запланирована на середину мая, встреча организована при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, отмечает i24News.

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Дональд Трамп

Визит Трампа станет первой зарубежной поездкой с начала нового президентского срока. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, планы американского лидера не связаны с Владимиром Путиным и их потенциальной встречей.

О том, что в Саудовской Аравии хотят, чтобы Трамп приехал, после того как Россия и Украина установят режим прекращения огня, 31 марта сообщил Axios со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия выступает посредником в переговорах США с Россией и Украиной: 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, 23–25 марта состоялись встречи экспертных групп США и России, США и Украины.

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Дональд Трамп Саудовская Аравия визит США Сирия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
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