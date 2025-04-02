i24News узнал о планах Трампа встретиться с главой Сирии
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа во время визита в Саудовскую Аравию, сообщает израильский телеканал i24News со ссылкой на источники.
Поездка запланирована на середину мая, встреча организована при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, отмечает i24News.
Визит Трампа станет первой зарубежной поездкой с начала нового президентского срока. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, планы американского лидера не связаны с Владимиром Путиным и их потенциальной встречей.
О том, что в Саудовской Аравии хотят, чтобы Трамп приехал, после того как Россия и Украина установят режим прекращения огня, 31 марта сообщил Axios со ссылкой на источники.
Саудовская Аравия выступает посредником в переговорах США с Россией и Украиной: 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, 23–25 марта состоялись встречи экспертных групп США и России, США и Украины.
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