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Общество ,  
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У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья на юге Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 км от города Нисиноомоте, в котором проживают около 18 тыс. человек. Очаг был на глубине 26 км.

Землетрясение случилось в водах к востоку от полуострова Осуми, уточняет информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Данных о погибших и пострадавших нет.

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28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощутили также жители Таиланда и Китая. Ко 2 апреля число погибших возросло до 2,8 тыс., еще 4639 человек пострадали.

ООН выделила для оказания помощи стране и другим пострадавшим регионам $5 млн. МЧС России направило в Мьянму своих спасателей, на 1 апреля в стране работали 264 сотрудника министерства.

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