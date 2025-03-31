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Общество ,  
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Власти Японии уточнили количество жертв ожидаемого «мегаземлетрясения»

SCMP: «мегаземлетрясение» в Японии может унести жизни около 298 тыс. человек
Виды Токио
Виды Токио (Фото: Christopher Jue / Getty Images)

Возможное «мегаземлетрясение» в Японии может унести жизни около 298 тыс. человек, а экономика страны — потерять при этом до $1,81 трлн, предупредило правительство Японии, сообщает издание South China Morning Post.

Как уточнили власти, «мегаземлетрясение» магнитудой 8–9 может возникнуть в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья страны с вероятностью 80%. Прогноз относительно природного катаклизма был сделан еще в 2012 и 2013 годах, однако в понедельник правительство скорректировало данные.

Reuters сообщил, что землетрясение может произойти поздно ночью зимой, год агентство не уточнило.

Нанкайский желоб — 800-километровая подводная впадина, проходящая от Сидзуоки, к западу от Токио, до южной оконечности острова Кюсю.

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек
Общество
Фото:Reuters

Ранее, 28 марта, сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло к западу от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым мощным за последние 100 лет. В результате погибли более 2 тыс. человек, более 3,9 тыс. пострадали.

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