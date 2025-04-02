В партии Порошенко обвинили Киев в блокировке визита экс-президента в США

Порошенко должен был принять участие в ежегодной международной конференции безопасности на тему «Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию», политик также планировал встретиться с командой Трампа

Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Власти Украины заблокировали международную командировку лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко в американскую Флориду, сообщает пресс-служба партии.

Поездку по указанию офиса президента Украины заблокировал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, заявили в партии.

«Визит лидера оппозиции в США блокируется в то время, когда офис президента демонстрирует неспособность найти общий язык с новой администрацией, причиняющей вред обороноспособности Украины», — говорится на сайте партии.

Порошенко должен был принять участие в ежегодной международной конференции безопасности на тему «Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию» в качестве спикера по Украине.

На мероприятии политик планировал также встретиться с командой президента США Дональда Трампа для обсуждения стратегий завершения боевых действия, сдерживания и противодействия «российской агрессии».

Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В 2021 году в отношении политика завели уголовное дело по подозрению в госизмене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. В феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны ввел против Порошенко санкции.

В марте Politico со ссылкой на источники сообщила о тайной встрече экс-премьера Юлии Тимошенко и людей из партии Порошенко с командой Трампа. По информации издания, украинские политики позиционировали себя как более договороспособные, чем президент Украины Владимир Зеленский. Обсуждения касались в том числе возможности проведения выборов нового главы государства.

В ответ на публикацию Порошенко заявил, что его команда «категорически против выборов во время войны». Он также рассказал о публичной работе с американскими партнерами для получения Украиной разведданных и денег, а также введения новых санкций против России.

1 апреля 2025 года политик назвал проект соглашения Киева и Вашингтона о полезных ископаемых угрожающим суверенитету Украины и ее европейской интеграции.