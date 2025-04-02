 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В партии Порошенко обвинили Киев в блокировке визита экс-президента в США

Порошенко должен был принять участие в ежегодной международной конференции безопасности на тему «Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию», политик также планировал встретиться с командой Трампа
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Власти Украины заблокировали международную командировку лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко в американскую Флориду, сообщает пресс-служба партии.

Поездку по указанию офиса президента Украины заблокировал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, заявили в партии.

«Визит лидера оппозиции в США блокируется в то время, когда офис президента демонстрирует неспособность найти общий язык с новой администрацией, причиняющей вред обороноспособности Украины», — говорится на сайте партии.

Порошенко должен был принять участие в ежегодной международной конференции безопасности на тему «Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию» в качестве спикера по Украине.

На мероприятии политик планировал также встретиться с командой президента США Дональда Трампа для обсуждения стратегий завершения боевых действия, сдерживания и противодействия «российской агрессии».

Порошенко усомнился в полномочиях украинской делегации на встречах с США
Политика
Петр Порошенко

Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В 2021 году в отношении политика завели уголовное дело по подозрению в госизмене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. В феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны ввел против Порошенко санкции.

В марте Politico со ссылкой на источники сообщила о тайной встрече экс-премьера Юлии Тимошенко и людей из партии Порошенко с командой Трампа. По информации издания, украинские политики позиционировали себя как более договороспособные, чем президент Украины Владимир Зеленский. Обсуждения касались в том числе возможности проведения выборов нового главы государства.

В ответ на публикацию Порошенко заявил, что его команда «категорически против выборов во время войны». Он также рассказал о публичной работе с американскими партнерами для получения Украиной разведданных и денег, а также введения новых санкций против России.

1 апреля 2025 года политик назвал проект соглашения Киева и Вашингтона о полезных ископаемых угрожающим суверенитету Украины и ее европейской интеграции.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мелиса Савина
Петр Порошенко Украина США
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Материалы по теме
Порошенко назвал проект сделки с США угрозой суверенитету Украины
Политика
Партия Порошенко заявила о маразме из-за обвинений в подыгрывании России
Политика
Партия Порошенко потребовала срочной встречи с Зеленским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 17:54
The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к ПасхеПолитика, 20:48
В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поездОбщество, 20:37
В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ту-22М3Общество, 20:22
Посольство назвало Британию полицейским государством из-за нового реестраПолитика, 20:19
Самые долгие в истории обвалы индекса Мосбиржи. ИнфографикаИнвестиции, 20:10
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2Общество, 20:00
В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3⁠Общество, 19:56
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысячОбщество, 19:49
Путин создал Службу по делам мигрантов. Для чего это потребовалосьПолитика, 19:48
За три месяца компании купили биткоин на $7,7 млрд. Почему падает ценаКрипто, 19:43
Le Point узнал об упоминании Крыма и Донбасса в сделке США и УкраиныПолитика, 19:39
Дарья Касаткина выиграла первый матч в WTA после смены гражданстваСпорт, 19:37
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставкуПолитика, 19:31
В партии Порошенко обвинили Киев в блокировке визита экс-президента в СШАПолитика, 19:18