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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Флагманская авиакомпания Израиля возобновит полеты в Москву с 1 мая

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Национальный авиаперевозчик Израиля El Al возобновит регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва с 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на израильское Министерство туризма.

Перелеты будут выполняться семь раз в неделю: с понедельника по среду — один раз в день, по четвергам и воскресеньям — дважды в день. В Москве принимать и отправлять рейсы будет аэропорт Домодедово.

Рейсы будут выполняться самолетами Boeing 737-900. Они вмещают до 175 пассажиров. Время в дороге составит пять часов.

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El Al приостановила полеты в Москву в конце декабря, объяснив меры «событиями в воздушном пространстве России». Речь шла о крушении в Казахстане самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. В результате крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был случайно поврежден огнем с земли. В Кремле отметили, что азербайджанский самолет несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, который в тот момент атаковали украинские беспилотники и в котором работали российские ПВО. Президент России Владимир Путин извинился за произошедшее перед Алиевым.

El Al ограничила авиарейсы в России сначала на неделю, однако затем, «после проведения комплексной оценки ситуации», продлила меры до конца марта.

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Израиль El Al рейс полеты Москва Тель-Авив
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