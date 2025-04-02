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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев заявил о наличии сопротивления диалогу России и США

Глава РФПИ Дмитриев заявил о наличии сопротивления диалогу России и США
Сюжет
Переговоры России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после сообщения CNN о его предстоящем визите в Вашингтон заявил, что существует сопротивление диалогу России и США.

«Возможно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?» — написал он в соцсети X.

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Кирилл Дмитриев

По данным телеканала, Дмитриев встретится с посланником американского президента Стивом Уиткоффом. В США он приедет на этой неделе, уточнил CNN. Для этого власти приостановили санкции против главы РФПИ, под которые тот попал в феврале 2022 года.

Темой переговоров с Уиткоффом источники назвали укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном и их стремление положить конец конфликту на Украине.

Поездка Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного представителя России в США после начала полномасштабных боев на Украине, отмечает канал. В феврале он находился в Эр-Рияде, когда там проходили переговоры делегаций России и США.

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Кирилл Дмитриев РФПИ Стив Уиткофф США визит
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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