Песков заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан с Путиным
Планы президента США Дональда Трампа посетить Саудовскую Аравию в мае не связаны с президентом России Владимиром Путиным и их потенциальной встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».
«Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет», — сказал Песков.
Он добавил, что «пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи» двух лидеров нет.
В Саудовской Аравии уже прошло несколько встреч между представителями России и США, а также американо-украинские переговоры. В феврале Трамп заявил, что в этой стране может пройти его встреча с Путиным. Эр-Рияд эту идею одобрил. В середине марта в Кремле допустили выбор Саудовской Аравии для встречи лидеров.
1 апреля в Белом доме сообщили, что Трамп отправится в королевство в мае.
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