Песков: планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с Путиным

Песков заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Планы президента США Дональда Трампа посетить Саудовскую Аравию в мае не связаны с президентом России Владимиром Путиным и их потенциальной встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

«Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет», — сказал Песков.

Он добавил, что «пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи» двух лидеров нет.

В Саудовской Аравии уже прошло несколько встреч между представителями России и США, а также американо-украинские переговоры. В феврале Трамп заявил, что в этой стране может пройти его встреча с Путиным. Эр-Рияд эту идею одобрил. В середине марта в Кремле допустили выбор Саудовской Аравии для встречи лидеров.

1 апреля в Белом доме сообщили, что Трамп отправится в королевство в мае.