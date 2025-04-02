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Переговоры России и США ,  
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Песков заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан с Путиным

Песков: планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с Путиным
Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Планы президента США Дональда Трампа посетить Саудовскую Аравию в мае не связаны с президентом России Владимиром Путиным и их потенциальной встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

«Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет», — сказал Песков.

Он добавил, что «пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи» двух лидеров нет.

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Политика
Дональд Трамп

В Саудовской Аравии уже прошло несколько встреч между представителями России и США, а также американо-украинские переговоры. В феврале Трамп заявил, что в этой стране может пройти его встреча с Путиным. Эр-Рияд эту идею одобрил. В середине марта в Кремле допустили выбор Саудовской Аравии для встречи лидеров.

1 апреля в Белом доме сообщили, что Трамп отправится в королевство в мае.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп встреча визит Саудовская Аравия
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