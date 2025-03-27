Трамп не исключил смягчения пошлин против Китая для сделки по TikTok
Президент США Дональд Трамп допустил возможность смягчить пошлины против Китая для заключения сделки по TikTok (принадлежит китайской компании ByteDance), его слова приводит Reuters. В марте он удвоил пошлины на китайские товары с 10 до 20%, обвинив Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил».
«Может быть, я немного снижу тарифы или что-то в этом роде, чтобы это произошло [одобрение Китаем сделки]», — сказал Трамп.
Он отметил, что «существует множество способов купить TikTok», и заверил, что будет найден «наилучший» для США. Глава Белого дома также сообщил, что может продлить отсрочку блокировки соцсети на территории страны.
Трамп отсрочил действие закона, запрещающего работу TikTok в США, и пообещал, что платформа сможет продолжить работу при условии передачи американскому государству 50% акций.
В марте американский лидер говорил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями TikTok в США и что сделка может состояться уже «скоро». В январе он сообщал об интересе Microsoft к приобретению TikTok, а также не исключал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Илон Маск. Тот отрицал такие планы.
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