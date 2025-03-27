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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп не исключил смягчения пошлин против Китая для сделки по TikTok

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Возвращение Трампа в Белый дом
Президент отметил, что «существует множество способов купить TikTok», и заверил, что будет найден «наилучший» для США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смягчить пошлины против Китая для заключения сделки по TikTok (принадлежит китайской компании ByteDance), его слова приводит Reuters. В марте он удвоил пошлины на китайские товары с 10 до 20%, обвинив Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил».

«Может быть, я немного снижу тарифы или что-то в этом роде, чтобы это произошло [одобрение Китаем сделки]», — сказал Трамп.

Он отметил, что «существует множество способов купить TikTok», и заверил, что будет найден «наилучший» для США. Глава Белого дома также сообщил, что может продлить отсрочку блокировки соцсети на территории страны.

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Трамп отсрочил действие закона, запрещающего работу TikTok в США, и пообещал, что платформа сможет продолжить работу при условии передачи американскому государству 50% акций.

В марте американский лидер говорил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями TikTok в США и что сделка может состояться уже «скоро». В январе он сообщал об интересе Microsoft к приобретению TikTok, а также не исключал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Илон Маск. Тот отрицал такие планы.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп пошлины Китай TikTok
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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