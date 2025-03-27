Трамп не исключил смягчения пошлин против Китая для сделки по TikTok

Президент отметил, что «существует множество способов купить TikTok», и заверил, что будет найден «наилучший» для США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смягчить пошлины против Китая для заключения сделки по TikTok (принадлежит китайской компании ByteDance), его слова приводит Reuters. В марте он удвоил пошлины на китайские товары с 10 до 20%, обвинив Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил».

«Может быть, я немного снижу тарифы или что-то в этом роде, чтобы это произошло [одобрение Китаем сделки]», — сказал Трамп.

Он отметил, что «существует множество способов купить TikTok», и заверил, что будет найден «наилучший» для США. Глава Белого дома также сообщил, что может продлить отсрочку блокировки соцсети на территории страны.

Трамп отсрочил действие закона, запрещающего работу TikTok в США, и пообещал, что платформа сможет продолжить работу при условии передачи американскому государству 50% акций.

В марте американский лидер говорил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями TikTok в США и что сделка может состояться уже «скоро». В январе он сообщал об интересе Microsoft к приобретению TikTok, а также не исключал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Илон Маск. Тот отрицал такие планы.