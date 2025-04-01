Bloomberg узнал, что вице-президент США Вэнс планирует посетить Италию

Джей Дэвид Вэнс (Фото: Jim Watson / Reuters)

Вице-президент США Джей Дэвид Вэнс планирует посетить Италию в конце апреля, пишет Bloomberg. Это станет третьим по счету его визитом в Европу со дня инаугурации в январе.

Посольство США в Италии 1 апреля сообщило Министерству иностранных дел Италии о намерении Вэнса нанести визит в страну, согласно переписке, которая есть в распоряжении Bloomberg. Один из источников агентства отметил, что планы визита вице-президента находятся в стадии разработки и могут измениться.

Представители офиса Вэнса и посольства США в Италии отказались комментировать Bloomberg планы поездки.

Издание отметило, что у премьер-министра Италии Джорджи Мелони близкие отношения с Илоном Маском, советником президента США Дональда Трампа. Также она была приглашена на церемонию инаугурации Трампа 20 января.



Предварительно визит Вэнса в Рим запланирован на 18–20 апреля, когда христиане отмечают Страстную пятницу и Пасху. Вэнс, как и Мелони, является убежденным католиком, что, пишет Bloomberg , открывает возможность получить аудиенцию у папы римского Франциска. Однако понтифик в феврале и марте более пяти недель провел в больнице, к тому же ранее он критиковал политику США в отношении мигрантов.

В феврале Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где резко раскритиковал руководство европейских стран, отметив, что они отказываются от принципов свободы слова и демократии, которые исторически считались основополагающими для западного мира. По его мнению, такая тенденция не только угрожает внутренней стабильности Европы, но и ставит под сомнение основы ее партнерства с США.

В конце марта вице-президент США совершил официальный визит в Гренландию, которая является автономным регионом в составе Дании. Председатель победившей на недавних выборах партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен тогда заявил, что визит Вэнса демонстрирует пренебрежение Вашингтона к населению острова.

Президент Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о своем намерении присоединить Гренландию к США. Он обосновывал это тем, что остров нужен Штатам «для национальной безопасности и для безопасности всего мира».