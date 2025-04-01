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Переговоры России и США ,  
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Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по работе дипмиссий

Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Москва и Вашингтон работают над ликвидацией препятствий в дипломатических отношениях, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит «РИА Новости».

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах», — заявил Лавров.

Министр отметил, что стороны ведут переговоры с одобрения президентов двух стран.

Лавров подчеркнул, что Россия лишь отвечала на ограничения, введенные США, и не препятствовала работе дипломатов. «Еще администрация [Барака] Обамы активно отметилась на этом поприще... Ну, мы только отвечали по законам взаимности, которые в дипломатии никто не отменял», — заключил министр.

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Вторые переговоры делегаций России и США, посвященные вопросам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошли 27 февраля в Стамбуле. Российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.

Предыдущий раунд состоялся 18 февраля в Эр-Рияде, где стороны договорились о восстановлении численности диппредставительств. С 2000 года Россия и США неоднократно высылали дипломатов: Вашингтон выслал 225 россиян, а Москва — 847 американцев. В разные годы были закрыты генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также США — в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что улучшение работы дипмиссий важно и для урегулирования конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что дипломатические ограничения не приносят пользы и могут привести к ситуации, когда в посольствах останутся только технические сотрудники.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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