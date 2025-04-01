Анналена Бербок и Андрей Сибига (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит МИД страны.



Она отметила, что в этом году Киев получит €3 млрд.

Бербок находится с визитом в столице Украины. Это 11-й ее визит в страну с февраля 2022 года.

В начале марта Бербок призвала бундестаг немедленно выделить Киеву €3 млрд. Вице-канцлер Роберт Хабек тогда также говорил о необходимости выделения Украине €3 млрд, в том числе для закупки систем ПВО.

О готовности выделить €2 млрд Украине в качестве военной помощи в 2025 году также заявляли Нидерланды.



США 3 марта приостановили военную помощь Украине, спустя три дня после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Белом доме. Однако на переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта стороны договорились, что Соединенные Штаты немедленно возобновляют военную помощь и обмен разведданными.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.