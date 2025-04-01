Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи
Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит МИД страны.
Она отметила, что в этом году Киев получит €3 млрд.
Бербок находится с визитом в столице Украины. Это 11-й ее визит в страну с февраля 2022 года.
В начале марта Бербок призвала бундестаг немедленно выделить Киеву €3 млрд. Вице-канцлер Роберт Хабек тогда также говорил о необходимости выделения Украине €3 млрд, в том числе для закупки систем ПВО.
О готовности выделить €2 млрд Украине в качестве военной помощи в 2025 году также заявляли Нидерланды.
США 3 марта приостановили военную помощь Украине, спустя три дня после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Белом доме. Однако на переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта стороны договорились, что Соединенные Штаты немедленно возобновляют военную помощь и обмен разведданными.
Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов