Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и объявила о помощи Украине

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и объявила о выделении Украине €130 млн. Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ на официальном сайте ведомства. Это 11-й визит Бербок на Украину с февраля 2022 года.

«Мы сегодня предоставляем Украине дополнительно 130 миллионов евро в виде гуманитарной помощи и средств стабилизационных фондов», — подчеркнула глава МИД ФРГ.

Она также заявила, что Германия продолжит оказывать масштабную поддержку Украине независимо от смены правительства в ФРГ. По словам министра, страна не оставит без помощи своих европейских соседей и намерена укреплять сотрудничество.

В качестве краткосрочной поддержки Украине будет выделено дополнительно €3 млрд, отметила Бербок. Помимо этого, Германия предоставит €8,25 млрд на военную помощь до 2029 года.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что это решение отражает межпартийную солидарность в вопросе поддержки Украины.

В начале марта Бербок призвала Берлин и ЕС немедленно предоставить новую финансовую помощь Украине.

«У нас больше нет времени, чтобы тратить его зря», — заявила она.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек поддержал выделение Киеву €3 млрд, подчеркнув, что задержек быть не должно, чтобы Украина могла заказать системы ПВО.

Бербок отметила, что Германия должна действовать вместе с Францией, Великобританией и Польшей. Комментируя перепалку президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, произошедшую в Белом доме, она заявила, что «началась новая эра позора», и подчеркнула важность защиты международного порядка и верховенства права.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.