В Кузбассе школьницы и студентки получат по ₽100 тыс. за беременность

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Школьницы и студентки в Кемеровской области, вставшие на учет по беременности, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства области.

Мера поддержки начала действовать с 1 января 2025 года, она доступна обучающимся по очной форме в школах, средних профессиональных учебных заведениях и вузах.

В пресс-службе министерства социальной защиты Кемеровской области «РИА Новости» уточнили, что размер выплаты составит 100 тыс. руб.



Срок беременности для получения выплаты должен составлять 22 недели и более. За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности.



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