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В Кузбассе школьницы и студентки получат по ₽100 тыс. за беременность

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Школьницы и студентки в Кемеровской области, вставшие на учет по беременности, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства области.

Мера поддержки начала действовать с 1 января 2025 года, она доступна обучающимся по очной форме в школах, средних профессиональных учебных заведениях и вузах.

В пресс-службе министерства социальной защиты Кемеровской области «РИА Новости» уточнили, что размер выплаты составит 100 тыс. руб.

Срок беременности для получения выплаты должен составлять 22 недели и более. За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности.

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Аналогичная мера действует и в других регионах. Так, инициатива о единовременной выплате 100 тыс. руб. была поддержана в Карелии, Хабаровском крае, Орловской и Брянской областях.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 24 марта призвала не подталкивать школьниц к беременности и родам. Она добавила, что такая мера — «вынужденная, исключительная» и ни в коем случае «не мотивирующая и поощрительная».

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Теги
Кемеровская область Кузбасс беременность студентки выплаты
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