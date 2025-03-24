Орловский губернатор заявил, что в регионе сейчас нет беременных школьниц
В Орловской области на данный момент нет беременных школьниц, заявил глава региона Андрей Клычков.
Так он отреагировал на внимание федеральных СМИ к его указу от 20 марта, который распространил на школьниц, вставших на учет по беременности, возможность получить единовременную выплату в 100 тыс. руб.
По словам Клычкова, Минтруд в феврале утвердил рекомендации по повышению рождаемости, среди которых есть и принятая в Орловской области норма. «Насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — написал губерантор в своем телеграм-канале.
Задача властей — «оказать поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери», добавил губернатор. Он призвал рассматривать свой указ «как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации».
В упомянутом главой региона документе Минтруда перечислены следующие учреждения, учащиеся которых могут рассчитывать на выплату, изучил РБК: общеобразовательные организации, организации среднего профессионального образования и организации высшего образования.
Роды и воспитание ребенка — большая нагрузка для несовершеннолетних девушек, поэтому не нужно поощрять их рожать в школьном возрасте, прокомментировала нововведение в Орловской области председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, не стоит «поощрять детей становиться родителями в школе». В указ надо внести поправку о том, что такая мера — «вынужденная, исключительная» и ни в коем случае «не мотивирующая и поощрительная», отметила депутат.
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