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В Орловской области школьницы получат ₽100 тыс. за беременность

В Орловской области школьницы получат 100 тыс. руб. за беременность
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Единовременную выплату в 100 тыс. руб. в Орловской области распространят на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ главы региона опубликован на сайте правительства области.

Мера начала действовать с 1 января 2025 года, и изначально она была доступна только обучающимся «по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».

Среди других требований для получения выплаты:

  • наличие гражданства России;
  • проживание в Орловской области;
  • постановка на учет по беременности в медучреждении на территории региона;
  • неполучение аналогичных мер от других регионов.

Власти региона ранее отметили, что мера направлена на «улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержки рождаемости, обеспечения достойного качества жизни семей региона».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Аналогичная мера для студенток действует и в других регионах. Так, инициатива о единовременной выплате 100 тыс. руб. была поддержана в Карелии и Хабаровском крае.

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Орловская область беременность школьники
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