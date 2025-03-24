В Орловской области школьницы получат 100 тыс. руб. за беременность

В Орловской области школьницы получат ₽100 тыс. за беременность

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Единовременную выплату в 100 тыс. руб. в Орловской области распространят на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ главы региона опубликован на сайте правительства области.

Мера начала действовать с 1 января 2025 года, и изначально она была доступна только обучающимся «по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».

Среди других требований для получения выплаты:

наличие гражданства России;

проживание в Орловской области;

постановка на учет по беременности в медучреждении на территории региона;

неполучение аналогичных мер от других регионов.

Власти региона ранее отметили, что мера направлена на «улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержки рождаемости, обеспечения достойного качества жизни семей региона».

Аналогичная мера для студенток действует и в других регионах. Так, инициатива о единовременной выплате 100 тыс. руб. была поддержана в Карелии и Хабаровском крае.