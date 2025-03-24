В Орловской области школьницы получат ₽100 тыс. за беременность
Единовременную выплату в 100 тыс. руб. в Орловской области распространят на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ главы региона опубликован на сайте правительства области.
Мера начала действовать с 1 января 2025 года, и изначально она была доступна только обучающимся «по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».
Среди других требований для получения выплаты:
- наличие гражданства России;
- проживание в Орловской области;
- постановка на учет по беременности в медучреждении на территории региона;
- неполучение аналогичных мер от других регионов.
Власти региона ранее отметили, что мера направлена на «улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержки рождаемости, обеспечения достойного качества жизни семей региона».
Аналогичная мера для студенток действует и в других регионах. Так, инициатива о единовременной выплате 100 тыс. руб. была поддержана в Карелии и Хабаровском крае.
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