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В Карелии приняли закон о выплатах студенткам, родившим до 25 лет

Для получения поддержки молодая мать должна быть гражданкой России, постоянно проживать на территории Карелии и обучаться очно в вузе или среднем специальном учебном заведении. Средства начнут выплачивать с 1 января 2025 года
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременной выплате 100 тыс. руб. студенткам, которые родили ребенка до 25 лет, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Чтобы получить выплату, мать ребенка должна постоянно проживать на территории республики, учиться очно в вузе или среднем специальном учебном заведении и быть гражданкой России. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года. При рождении двух и более детей выплаты произведут за каждого.

В апреле подготовить соответствующий законопроект предложил глава Карелии Артур Парфенчиков при обсуждении отчета о результатах деятельности правительства республики за 2023 год. Инициативу в заксобрание Карелии 8 июля внесли глава республики и группа депутатов. «Будем надеяться, что новая мера поддержки даст студенческим семьям стимул к более раннему рождению первенца», — отметил Парфенчиков.

В Думе анонсировали проект о выплате 200 тыс. руб. молодым матерям
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В конце мая стало известно, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о выплате 200 тыс. руб. женщинам, родившим ребенка до 25 лет. В рамках инициативы можно получить единовременное пособие за каждого рожденного ребенка. Оно будет выплачиваться вне зависимости от материального положения матери.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последние десять лет в России снизилась рождаемость, а возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и «постепенно движется к 30 годам». Заместитель руководителя ЛДПР Сергей Леонов пояснил ТАСС, что 200 тыс. руб. могут стать «определенным подспорьем» для матери и ребенка на первое время.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители сохраняют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком даже при досрочном выходе из декретного отпуска.

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Георгий Смирнов
Карелия студенты выплаты
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