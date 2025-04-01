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Военная операция на Украине ,  
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Британия анонсировала встречу с военным руководством Франции и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Представители военного командования Великобритании, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвященную обеспечению гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Проведение такой встречи 31 марта в телефонном разговоре обсудили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский.

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Политики также обсудили визит Зеленского в Париж на прошлой неделе и пришли к выводу, что поддержка обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе получила «реальный импульс». Премьер-министр добавил, что встреча британского, французского и украинского военного руководства в ближайшие дни продвинет дело на следующий этап — планирования деталей.

В конце февраля Зеленский перечислил требования Украины к гарантиям безопасности. В них входят условия Киева по численности армии (финансирование 800 тыс. украинских военных), вступлению страны в ЕС и НАТО и соблюдению перемирия. Украинский лидер тогда добавил, что идут разговоры и о размещении контингента зарубежных войск на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что вступление в Евросоюз — это суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе: Москва против членства Киева в НАТО. Размещение миротворцев из североатлантического альянса на Украине Россия также находит неприемлемым.

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Великобритания Франция Украина военное командование гарантии безопасности Военная операция на Украине
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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