Встреча Зеленского с Макроном в Париже. Видео

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж и вечером встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. На следующий день, 27 марта, запланирована встреча «коалиции желающих» из представителей европейских стран по гарантиям безопасности для Украины. Предполагается, что она пройдет с участием Зеленского.