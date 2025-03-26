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Военная операция на Украине ,  
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Встреча Зеленского с Макроном в Париже. Видео

Встреча Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном в Париже
Сюжет
Военная операция на Украине

Встреча Зеленского с Макроном в Париже. Видео
Video

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж и вечером встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. На следующий день, 27 марта, запланирована встреча «коалиции желающих» из представителей европейских стран по гарантиям безопасности для Украины. Предполагается, что она пройдет с участием Зеленского.

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