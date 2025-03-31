У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 142 км к юго-западу от города Вайнгапу, а очаг землетрясения располагался на глубине 28 км. Землетрясение произошло 31 марта в 15:54 по времени UTC (18:54 мск).
Информации о пострадавших и серьезных разрушениях на данный момент нет.
Вайнгапу — крупнейший город в восточной части острова Сумба с населением около 49 тыс. человек.
Несколько дней назад в Юго-Восточной Азии случилось другое сильное землетрясение. Самое мощное землетрясение в Мьянме за последние 100 лет произошло 28 марта к западу от Магдалая, второго по величине города страны. Сейсмическая активность от подземных толчков магнитудой 7,7 ощущалась в соседних Таиланде и Китае. В Бангкоке обрушилась строящаяся высотка, в результате чего погибли 17 человек, более 30 пострадали, а 83 пропали без вести.
Жертвами землетрясения в Мьянме, по данным на 31 марта, стали 2056 человек. Более 3900 пострадавших получили ранения, а 270 числятся пропавшими без вести.
По прогнозам специалистов, число жертв может возрасти до 10 тыс. Россия направила в пострадавший регион спасателей МЧС.
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