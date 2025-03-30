В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.
Эпицентр находился на суше на глубине 10 км, в 18 км от города Банда-Ачех. Информации о жертвах или нанесенном ущербе нет.
По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.
Землетрясение вызвало панику у местных жителей, особенно на рынке, который был переполнен людьми, совершавшими покупки по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам, отмечает индонезийское издание Lentera.
Утром 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, последствия которого ощутили и в Таиланде. Число жертв в Мьянме составило не менее 1644 человек, 3408 человек получили ранения. В таиландской столице Бангкоке количество погибло не менее 17 человек.
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