В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

Эпицентр находился на суше на глубине 10 км, в 18 км от города Банда-Ачех. Информации о жертвах или нанесенном ущербе нет.

По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.

Землетрясение вызвало панику у местных жителей, особенно на рынке, который был переполнен людьми, совершавшими покупки по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам, отмечает индонезийское издание Lentera.

Утром 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, последствия которого ощутили и в Таиланде. Число жертв в Мьянме составило не менее 1644 человек, 3408 человек получили ранения. В таиландской столице Бангкоке количество погибло не менее 17 человек.