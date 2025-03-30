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Общество ,  
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Число погибших в Бангкоке в результате землетрясения возросло до 17

Число жертв землетрясения в таиландской столице Бангкоке увеличилось до 17 человек, сообщает газета Khaosod.

Пострадали 32 человека, еще 83 числятся пропавшими без вести. Информация актуальна по состоянию на 06:00 30 марта (02:00 мск).

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Утром 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, последствия которого были ощутимы и в Таиланде. Эпицентр землетрясения находился в 16 км от города Сикайн. Спустя несколько минут зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,4.

Число жертв в Мьянме составило не менее 1644 человек, 3408 человек получили ранения.

В Бангкоке обрушилось строящееся 30-этажное здание. Под завалами могут находиться десятки людей.

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

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Таиланд Бангкок Мьянма землетрясение погибшие
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