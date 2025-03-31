Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек, сообщает AFP. Более 3900 пострадали.
Еще 270 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Военная хунта Мьянмы воскресенье вечером сообщала о не менее 2028 погибших и 3408 пострадавших.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощущались также в Таиланде и Китае.
По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым сильным за последние 100 лет. По ее оценкам, число жертв может приблизиться к 10 тыс. человек.
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