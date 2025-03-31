Минобороны напомнило о юридической силе бумажных повесток

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Бумажные повестки, оповещающие призывников о явке в военный комиссариат, по-прежнему имеют юридическую силу. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

Согласно информации ведомства, такие повестки будут вручаться лично либо направляться заказными письмами с уведомлением по месту жительства или пребывания гражданина.

«Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Они по-прежнему юридически значимы», — говорится в сообщении Минобороны.

Дополнительно призывникам будут направляться электронные повестки через портал «Госуслуги», а в Москве — через официальный портал мэра и правительства Mos.ru.

Весенний призыв на военную службу 2025 года проводится в установленном порядке, а новые форматы уведомлений дополняют традиционную систему оповещения, отметили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу. В рамках призыва, который пройдет с апреля по июнь, на срочную службу в армию направят 160 тыс. человек.

Согласно обновленным нормам законодательства, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Глава государства поручил федеральному правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить организацию всех необходимых мероприятий.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Интерфаксу», что призывников не будут отправлять в зону специальной военной операции.

В ходе осеннего призыва 2024 года на службу были призваны 133 тыс. человек. С декабря 2024 года численность Вооруженных сил России увеличилась до 2 389 130 человек, из которых 1,5 млн — военнослужащие. Соответствующий указ президент подписал 16 сентября 2024 года.