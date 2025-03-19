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Госдума в первом чтении приняла закон о призыве в армию в течение года

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности призвать в армию в течение года по одному и тому же решению призывной комиссии, даже если военкомат первоначально этого не сделал. Это следует из карточки документа на сайте нижней палаты парламента России.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 13 февраля группой депутатов, возглавляемой председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Проект вносит изменения в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе». Вместе с решением о повторном призыве законопроект также вводит возможность создавать одну призывную комиссию в городах федерального значения и в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Авторы проекта посчитали, что такие шаги повысят качество призыва, а также помогут уменьшить количество сотрудников, организующих призыв граждан на военную службу.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новые нормы могут коснуться и осеннего призыва 2024 года. В документе говорится, что они «применяются также к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями (призывными комиссиями субъектов РФ) в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года».

Ранее, 5 марта, законопроект поддержал комитет Госдумы по обороне. Инициативу одобрили также Минобороны, Минэкономразвития, Минфин и Минюст.

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Госдума призыв Андрей Картаполов
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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