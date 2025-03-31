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Политика ,  
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Захарова назвала приговор Ле Пен «агонией демократии»

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинительный приговор, вынесенный лидеру фракции правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, «агонией демократии». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Агония либеральной демократии», — прокомментировала Захарова агентству вынесенный во Франции приговор.

Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы
Политика
Марин Ле Пен

Ле Пен, а также восемь депутатов Европарламента 31 марта были признаны виновными в хищении средств Европейского Союза. Суд установил, что партия «Национальное объединение» создала схему, с помощью которой незаконно использовались средства, выделяемые на оплату работы помощников.

Прокуратура требовала для Ле Пен лишения права баллотироваться в президенты на пять лет, а также наказания в виде двух лет тюремного заключения (с возможным смягчением наказания) и штрафа в размере €300 тыс.

Обвинения касаются периода с 2004 по 2016 год. Следствие утверждает, что 27 человек, включая Ле Пен, фиктивно нанимали помощников, которые фактически работали на партию. В результате было похищено почти €3 млн. Среди помощников Ле Пен значатся ее сотрудница и телохранитель ее отца Жан-Мари Ле Пена.

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам тюрьмы, два из которых — условно, и лишил ее права баллотироваться в президенты на пять лет.

Кремль назвал приговор, вынесенный Ле Пен, «попранием демократических норм».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Ле Пен словами «Я — Марин», опубликованными в соцсети.

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Мари Ле Пен Мария Захарова МИД Франция приговор
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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