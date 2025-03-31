Марин Ле Пен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку лидеру фракции правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен после того, как французский суд признал ее виновной по делу о хищении средств Европарламента.

«Я — Марин», — написал Орбан на своей странице в соцсети X на французском языке после вынесения обвинительного приговора Ле Пен.

Это выражение является отсылкой к лозунгу «Я — Шарли», который стал символом солидарности с французским сатирическим журналом Charlie Hebdo после нападения террористов на его редакцию 7 января 2015 года.

Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента 31 марта были признаны виновными в хищении средств Европейского Союза. Суд установил, что партия «Национальное объединение» создала схему, позволяющую в течение нескольких лет незаконно использовать средства, предназначенные для оплаты работы парламентских помощников.

Прокуратура требовала для Ле Пен лишения права баллотироваться на пост президента на пять лет, а также тюремного заключения сроком на два года с возможным смягчением наказания и штрафа в размере €300 тыс. Обвинение утверждает, что в ходе расследования было установлено, что 27 человек, включая Ле Пен, фиктивно нанимали помощников, которые на самом деле трудились на партию, что привело к хищению почти €3 млн.

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам тюремного заключения, два из которых — условные, а также лишил ее права участвовать в выборах на ближайшие пять лет.