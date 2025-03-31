Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

В тюрьму Ле Пен не сядет: два года она проведет с электронным браслетом, еще к двум ее приговорили условно. Также ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет — она не сможет баллотироваться в президенты в 2027-м

Марин Ле Пен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Глава фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен по делу о хищениях средств Европарламента приговорена к пятилетнему запрету на участие в выборах и четырем годам лишения свободы (два года с электронным браслетом, без пребывания в тюрьме, и два условно), сообщает BFMTV.

Также ей предстоит выплатить штраф €100 тыс.

Из-за приговора Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года.

Политик ушла с заседания суда, не дождавшись оглашения приговора. Телеканал TF1 анонсировал интервью с ней вечером 31 марта.

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Процесс в отношении Ле Пен и почти 30 ее соратников шел с сентября прошлого года. По версии обвинения, ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. За 2004–2016 годы они таким образом присвоили почти €3 млн, нанимая ассистентов фиктивно. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на партию «Национальный фронт» (FN, так RN называлась до 2018 года). Так, среди ассистентов Ле Пен, которая была евродепутатом в 2004–2017 годах, числились телохранитель ее отца Жан-Мари Ле Пена и сотрудница штаба FN в пригороде Парижа.

Ле Пен отрицала свою причастность к коррупционной схеме и говорила, что в случае обвинительного приговора будет обжаловать его. Политик отмечала, что прокуроры добиваются ее «политической смерти», а союзники — что судебные органы «ведут охоту на ведьм» с целью ослабить влияние и популярность RN. В опросах о том, кого бы французы выбрали президентом, Лен Пен лидировала: она получила бы от 34 до 37% голосов, следовало из воскресного исследования Ifop для Le JDD.

Политик допускала, что кандидатом в президенты от RN в будущем станет Жордан Барделла — лидер партии, которому в этом году будет 30 лет. Баллотироваться в президенты Франции можно с 18 лет. Барделла, комментируя приговор Ле Пен, сказал, что она была осуждена «несправедливо», кроме того, этим решением была «казнена французская демократия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о суде над Ле Пен, отметил, что «все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм».