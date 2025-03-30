Богомаз заявил об атаке дронов на объект энергетики в Брянской области

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Украинские FPV-дроны ударили по селу Подывотье в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его данным, беспилотник атаковал электротрансформаторную подстанцию в Севском районе, в результате было нарушено энергоснабжение.



Пострадавших нет, добавил губернатор.

Украинские ударили по объектам российской энергетики, несмотря на заявления о прекращении атак по таким объектам, отметил он.

Украинские беспилотники уже атаковали энергетическую инфраструктуру региона. Так, 28 марта под удар попала другая электротрансформаторная подстанция в Севском районе — в поселке Заря. Из-за повреждения подстанции загорелся жилой дом.

Атака задела и молочное сельхозпредприятие: на его территории дроны уничтожили молоковоз, здание молочной фермы, пункт охраны, трансформаторную подстанцию предприятия и легковой автомобиль.